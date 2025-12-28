28 Dicembre 2025

Valanga in Val di Susa, ci sarebbero persone coinvolte

Una valanga si è staccata a Claviere, in Val di Susa. A lanciare l’allarme, oggi poco dopo le 14, è stato un maestro di sci, affermando di aver notato almeno 2 o 3 persone coinvolte.  

Gli uomini del Soccorso Alpino sono al lavoro insieme alle unità cinofile. Al momento non risultano conferme su eventuali sciatori sotto la neve, ma sarà solo il lavoro di bonifica, una volta ultimato, ad escludere del tutto l’ipotesi. 

