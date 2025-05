Valanga in Svizzera, travolte diverse persone sull’Eiger. Polizia: “Tutti salvi”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una valanga ha travolto diverse persone sull'Eiger, nell'Oberland bernese, in Svizzera, fortunatamente senza causare vittime. Tutti sono stati tratti in salvo, ha riferito la polizia cantonale bernese su X in serata. Nessuno è disperso e l'operazione di ricerca è stata completata, ha aggiunto la polizia, che fornirà informazioni più dettagliate in un secondo momento. La slavina ha scatenato una grande operazione di salvataggio. Diverse persone erano rimaste sepolte. L'Eiger è una vetta che raggiunge quasi i 4'000 metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen (BE) e Wengen (BE). —internazionale/[email protected] (Web Info)

