(Adnkronos) – Un morto e due persone in gravi condizioni. E' il bilancio di una valanga che si è staccata in zona Racines (Alto Adige) nei pressi della malga Wumblsalm. Sono sul posto gli elicotteri sanitari d'emergenza Pelikan 2, Aiut Alpin e Pelikan 3, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e i volontari dei Vigili del Fuoco. Tutti e tre gli escursionisti sono tedeschi. L'escursionista deceduto era stato recuperato sotto oltre 4 metri e mezzo di neve. Il secondo, che versa in gravi condizioni, era stato recuperato a 2 metri e mezzo e il terzo, meno grave, poco sotto la superficie. Sono turisti tedeschi che sono stati travolti da una valanga staccatasi in zona Racines nei pressi della malga Wumblsalm. —[email protected] (Web Info)