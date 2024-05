4 minuto di lettura

“Credo che la mia reputazione dipenda dai ruoli difficili che ho recitato. Gli attori vengono identificati con i personaggi che interpretano.”

Quale ragazza degli anni ’80 e ’90 non si è innamorata di Val Kilmer?

Lui non solo è bellissimo, è anche un attore eccellente e un uomo di straordinaria sensibilità.

Nato a Los Angeles il 31 Dicembre 1959, passò un’infanzia serena fino agli 8 anni, poi i genitori si separarono

Sua madre si trasferì in Arizona ottenendo un lavoro come hostess. Val trascorse gran parte della sua infanzia nella San Fernando Valley col padre, il fratello maggiore Mark e il minore Wesley. Nel 1977 il fratello minore Wesley annegò in una piscina a 15 anni; il padre morirà nel 1993.

“In questo periodo, ebbe modo di aderire al credo cristiano scientista, oltre a frequentare la Chatsworth High School, insieme agli attori Kevin Spacey e Mare Winningham. Passò quindi alla Berkeley Hall School, una scuola cristiano scientista di Beverly Hills, ed infine divenne la persona più giovane del tempo ad essere accettata alla facoltà di arte drammatica della Juilliard School, dove faceva parte del Gruppo 10. Il 5 maggio 2012 gli è stato consegnato un dottorato onorario in arti visive alla William Woods University.” Wikipedia

Esordì come attore teatrale e affascinò Francis Ford Coppola, che gli propose un ruolo nel film da lui diretto I ragazzi della 56ª strada nel 1983, “l’attore rifiutò per evitare che il suo allontanamento causasse lo scioglimento della società teatrale di cui faceva parte.” Wikipedia

Ebbe poi modo di essere apprezzato da tutti nel ruolo di Ice in Top Gun, film cult del 1986, al fianco di Tom Cruise.

Straordinario in The Doors, di Oliver Stone, nel ruolo di Jim Morrison

“Kilmer memorizzò tutti i testi delle canzoni cantate da Jim Morrison prima della sua audizione e dopo essere stato accettato per la parte si preparò partecipando a diversi concerti tributo ai Doors e leggendo le poesie di Morrison. L’attore trascorse quasi un anno, prima delle riprese, vestito come Morrison e frequentando spesso i locali preferiti dal cantante sulla Sunset Strip. La sua interpretazione di Morrison fu acclamata dalla critica e alcuni membri dei Doors notarono che era loro difficile distinguere la voce di Kilmer dalla voce di Morrison.” Wikipedia

Agli inizi degli anni novanta Kilmer è nel cast di Cuore di tuono, di Una bionda tutta d’oro e collabora nuovamente con Tony Scott in Una vita al massimo, scritto da Quentin Tarantino, in cui interpreta Elvis Presley.

“Nel 1993 Kilmer è nei panni di Doc Holliday nel western Tombstone, diretto da George Pan Cosmatos accanto a Kurt Russell. Nel film, Doc Holliday suona il Notturno op. 72 n. 1 in Mi minore di Chopin. Non sapendo suonare il pianoforte, Kilmer si preparò esercitandosi su questo pezzo per mesi. Nel 1995 è nel cast di Le ali del coraggio e nello stesso anno recita accanto ad Al Pacino e Robert De Niro in Heat – La sfida, che è considerato uno dei migliori thriller degli anni novanta.

Nel dicembre 1993, Joel Schumacher, regista di Batman Forever, vide Tombstone e rimase molto colpito dalla performance di Kilmer. Schumacher lo ritenne perfetto per il ruolo di Batman, nonostante al tempo il ruolo fosse ancora di Michael Keaton. Nel luglio 1994 Keaton decise di non tornare per un terzo film della saga.Kilmer accettò il ruolo senza aver letto la sceneggiatura e senza sapere chi sarebbe stato il nuovo regista. Distribuito nel giugno 1995, Batman Forever fu un grande successo commerciale.” Wikipedia

La sua ultima apparizione è stata in Top Gun: Maverick, nel 2022, a fianco all’amico Tom Cruise. Val Kilmer dal 2015 lotta contro un cancro alla gola, motivo per cui non è presente come un tempo sulle scene.

Ed è stato proprio Tom Cruise a volerlo in Maverick.

Val Kilmer è un uomo intelligente, colto e sensibile.

Ogni ruolo lo interpreta con maestria. Per lui il cinema è arte, ed è questa la spiegazione della sua costanza.

Con lui il pubblico ha ammirato la bellezza e il fascino, ma anche un modo di recitare armonioso. Senza affanno è entrato in ruoli diversi. Deciso e naturale.

Val Kilmer è un attore sicuro che non manca mai di originalità, spacca lo schermo suscitando nel pubblico la fantasia, l’interesse…

Grazie ai trascorsi teatrali, egli non ha esaurito la “tematica” del possibile e ha percorso anche quella del verosimile. In poche parole Val Kilmer, nella grande industria cinematografica hollywoodiana, è stato sempre a suo agio senza fuggire da ciò che lo facesse riflettere e riconsiderare ogni probabilità…

