Vaccini, Piscitelli (FdI) interroga De Luca: “Criteri per le assegnazione alle Asl e tempi di vaccinazione per la provincia di Caserta”i previsione

Condividi

“La emergenza epidemiologica Covid-19 in Italia e nella Regione Campania – sostiene il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli– in modo particolare, e con essa la provincia di Caserta vede salire i casi di nuovi contagi che preoccupano non poco. La incidenza cumulativa per Covid19 (per 100.000 abitanti) in Campania risultava essere al 21 febbraio (dati ufficiali del Ministero della Salute) di 157,10 con diagnosi di 18.439 casi che dalle ultime indicazioni risulta maggiore. Tale quadro di riferimento rende necessario e vitale la vaccinazione massiccia della popolazione in tempi ragionevolmente brevi.

È indiscutibile che criteri di equità sociali siano presupposto imprescindibile per affrontare qualunque problematica, specie in ambito sanitario e ancora più in questa pandemia. La provincia di Caserta con la Asl procede nella somministrazione dei vaccini in modo celere rispetto alle altre ASL della Regione Campania. La ASL, proprio in questi giorni – continua l’ on. Piscitelli – ha costituito, d’intesa con l’Esercito, il più grande Centro vaccinale integrato con una potenzialità di oltre 2.000 somministrazioni di vaccini quotidiane. La ASL deve però interrompere la somministrazione di vaccini per mancata fornitura persino per gli over ottanta; mentre non risulta che ciò accade in altre ASL né tantomeno nelle Aziende Ospedaliere.

Chiedo – conclude il consigliere Piscitelli – al Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, quali le dosi di vaccino per singola tipologia assegnate alle ASL e alle AORN dal 27 dicembre 2020 a tutt’oggi; Quali gli indicatori, i criteri quantitativi, le motivazioni e le valutazioni utilizzati per le assegnazioni delle dosi alle singole ASL ed in particolare rispetto alla popolazione residente e special modo per gli over-ottantenni, documentando quanto si riferirà con documentazione appropriata e valutazione della Unità di crisi; Quale la programmazione ordinaria prevista per la ASL Caserta e per tutte le altre ASL e AORN per i prossimi otto mesi; Quali i tempi di previsione per la vaccinazione dell’intera popolazione e dei cittadini della Provincia di Caserta.”

loading...