Vaccini e tamponi. La confusione avanza

Condividi

La confusione cresce più del Coronavirus. La notte di Capodanno si potrà scegliere cosa abbinare con le lenticchie, se il tampone o il vaccino.

E se siete un po’ giù, arrivano i novelli re Magi, Crisanti, Pregliasco e Bassetti a portarvi le dosi cantando un’allegra canzoncina.

“Adesso è tutto chiaro: i vaccinati che hanno fatto tre dosi devono fare il tampone come quelli che non ne hanno fatto nemmeno una. Tutto questo per evitare che i vaccinati contagiati possano contagiare un non vaccinato in attesa della prima dose e, evidentemente, anche i non vaccinati che non intendono farne nemmeno una.

In questo modo risulta a tutti chiaro come i vaccinati che pensavano di essere dei privilegiati rispetto ai non vaccinati in attesa della prima dose e ai non vaccinati che non intendono vaccinarsi, si possono contagiare come se non avessero mai fatto una dose di vaccino, proprio al pari dei non vaccinati che, è ancora più chiaro, è probabile che non ne faranno mai una.

Tutto chiaro, no?”

Vittorio Sgarbi

Ma sì!

“Comunque, vi volevo dire che ora che al vaccino si vuol aggiungere il tampone, i vaccinati si arrabbiano perché si sentono presi in giro. Dicono: ‘Ci avevate detto che saremmo stati liberi e ora ci chiedete il tampone o niente libertà. Non è giusto’.

È vero, non è giusto. Ma non perché non vada bene il tampone; più semplicemente perché vaccino e tampone riguardano prevenzione, salute e rilevazione ma non certo la libertà. Aver generato l’equivoco e la divisione degli italiani in vaccinati liberi e non vaccinati esclusi è diretta responsabilità del governo che ha volutamente messo in contrasto la sanità e la salute con la libertà e i diritti, invece di garantire i secondi come premessa dei primi. Il vizio d’origine – lo scambio tra sicurezza e libertà -, che è stato fatto per alibi e per miopia, e che gli Italiani a loro volta hanno accettato e perfino invocato per alibi e miopia, viene sempre a galla.

Ancora i miei migliori auguri di buon Natale.”

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

Ne vedremo delle belle ancora.