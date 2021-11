Vaccini e Green Pass, Speranza: “Dalla terza dose che valgono i 12 mesi”

Condividi

“Nel quadro europeo i numeri dell’Italia si possono considerare tra i migliori ma è evidente che allarme dell’Oms va considerato con la massima attenzione e ci richiede di insistere con la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla prosecuzione della campagna vaccinale. “Lavoreremo dalla prossima settimana per allargare la dose booster anche ad ulteriori fasce generazionali”. Così il ministro della Salute. “Dobbiamo ancora recuperare sulle prime dosi e accelerare sulle terze dosi,raccomandate a tutti i fragili indipendentemente dall’età e a coloro che hanno avuto il monodose J&J e per gli over 60”. “E’ chiaro che la terza dose produce un prolungamento del Green pass, quindi è dalla terza dose che valgono i 12 mesi”, ha detto Roberto Speranza, in conferenza stampa. “Il ministro Speranza ha già detto che ci potrà essere ampliamento della platea” delle categorie da vaccinare per la terza dose, per altre fasce di età, ha detto il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo. “Il Green pass – spiega Speranza – è uno strumento decisivo per il controllo epidemico perché rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato ed ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione”. “Quindi l’intenzione del governo è continuare ad utilizzare questo strumento decisivo e non sono all’ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del Green pass”. Così il ministro della Salute in conferenza stampa a Palazzo Chigi.