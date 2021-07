“L’obiettivo, aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiede ai governi statali, locali e territoriali degli Stati Uniti di fornire pagamenti di $ 100 per ogni persona appena vaccinata per aumentare i tassi di vaccinazione COVID-19 – afferma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Il Tesoro ha affermato in una dichiarazione che tali incentivi sono un uso consentito di fondi dai 350 miliardi di dollari in aiuti concessi ai governi statali, locali, territoriali e tribali ai sensi dell’American Rescue Plan Act.

Il dipartimento ha aggiunto che fornirà assistenza tecnica nell’utilizzo di questi fondi per sostenere l’aumento delle vaccinazioni.

Il Tesoro ha anche affermato che stava ampliando un credito d’imposta che i datori di lavoro potrebbero richiedere per i salari pagati ai dipendenti per concedere loro del tempo retribuito per vaccinarsi o per assistere i familiari e alcuni altri individui con vaccinazioni COVID-19.