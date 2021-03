Vaccinazioni anti covid-19: le aziende di Confindustria Caserta scendono in campo

Condividi

Anche Confindustria Caserta scende in campo per dare un contributo concreto al rafforzamento della campagna vaccinale nazionale anti Covid-19.

L’Associazione, nell’ambito del dialogo stabilito dalla Confindustria Nazionale con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha chiesto alle aziende associate, con la possibilità di coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, la disponibilità di spazi all’interno degli stabilimenti al fine di allargare la rete dei luoghi preposti alla somministrazione dei vaccini.

Pertanto, è stata avviata la mappatura degli spazi che le imprese operanti sul territorio potranno mettere al servizio della comunità in questa delicata fase emergenziale. Alcune aziende hanno già aderito all’iniziativa.

“In questo momento così difficile per l’intera Nazione – ha spiegato il Presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino – è doveroso dare il nostro contributo all’accelerazione del processo di vaccinazione, in linea con quanto sta accadendo a livello nazionale. Da sempre riteniamo che le imprese debbano svolgere anche un importante ruolo sociale sul territorio e credo che in questa fase così drammatica tutti noi abbiamo il dovere di fare qualcosa. In questo frangente più che mai dobbiamo sentirci comunità: le imprese hanno subito delle conseguenze pesantissime da questa crisi – ha concluso Traettino – ma intendono dare il loro contributo per la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini”.

