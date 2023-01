Vaccheria: approvato il progetto di riqualificazione di piazza Madonna delle Grazie

Condividi

Caserta. Una completa opera di riqualificazione, di riuso e di rifunzionalizzazione di Piazza Madonna delle Grazie, il cuore della Vaccheria. Ciò sarà possibile grazie ad un progetto, approvato dalla Giunta Comunale, che prevede interventi significativi in questa importante frazione.

Il Comune è riuscito a ottenere un finanziamento, che ammonta a 176mila euro, nell’ambito dei fondi PNRR (Capitolo Rigenerazione Urbana), che permetterà di apportare sostanziali modifiche alla piazza, migliorandone la fruibilità e la funzionalità.

Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione di colore giallo, attualmente rovinata a causa del traffico dei veicoli, con una pietra più spessa e di maggiore resistenza. Inoltre, è programmata la sostituzione dei grossi dissuasori in pietra con dei paletti metallici, molto meno invasivi e ingombranti. Importanti interventi riguarderanno il completo ripristino delle caditoie e la rimodulazione del sistema di illuminazione pubblica, con la sostituzione e l’integrazione di pali e di altri corpi illuminanti uguali a quelli già esistenti.

Si interverrà, poi, anche per valorizzare gli spazi pubblici e di aggregazione, attraverso l’apposizione di nuove attrezzature di arredo urbano quali fioriere, panchine, cestini, dissuasori e portabici. Previsti anche la risistemazione con cubetti di porfido degli avvallamenti nelle parti pavimentate della piazza, la sostituzione dei cordoli in tufo con una pietra più resistente in basalto e l’interramento delle linee elettriche e telefoniche sul lato Est.

Infine, è programmata anche la risistemazione del marciapiede sul lato Est di via Doselli, la strada che collega la Vaccheria a San Leucio, dove l’enorme larghezza consente di ricavare un nastro di aiuole a verde che farà da filtro con la strada.

Il progetto che riguarda Piazza Madonna delle Grazie fa parte di una complessiva opera di riqualificazione e di valorizzazione della frazione Vaccheria che l’Amministrazione ha inteso intraprendere, cercando di aumentare la fruibilità dei luoghi sia per i residenti che per i visitatori. È in fase di completamento anche l’iter amministrativo per approntare la parte elettronica dei varchi Ztl e il sistema di videosorveglianza.