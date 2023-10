V.Varriale(CD): se campo largo si riduce solo all’asse pd-m5s non vinceremo mai

Condividi

“D’accordo con le dichiarazioni del sindaco Manfredi all’assemblea regionale dell’Anci. Il centrosinistra unito può essere competitivo e anche vincente contro il centrodestra, ma se si continua a chiamare campo largo il solo connubio PD/M5S si fa cattiva informazione e si demotivano tutti i partiti e forze politiche centriste, riformiste e liberali che in larghissima scala, con numeri determinanti, compongono le maggioranze nei consigli in regione Campania, al comune di Napoli e in tutte le città dove abbiamo vinto uniti, lo dichiara in una nota Vincenzo Varriale Commissario in Campania del Centro Democratico il quale aggiunge: bisogna insistere, mettere al centro i temi importanti da affrontare nei prossimi anni, creare un modello di governo efficiente che risponda alle esigenze dei cittadini. Si Può fare. I tempi sono maturi, Manfredi riunisca il tavolo politico di centrosinistra per un confronto serio e costruttivo per ricreare un luogo di confronto e condivisione su questioni fondamentali per il futuro dei nostri territori. La destra avanza ovunque, è giunto il momento di ripartire”.