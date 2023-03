V.Varriale (Centro Democratico): Campo Largo? Pd, M5s riduttivo

Condividi

“Un errore da non commettere è polarizzare l’attenzione mediatica e politica sui due principali partiti, PD/M5S. Ricordo che alle elezioni amministrative di Napoli nel 2021, vinse la coalizione di centrosinistra capitanata dal prof.Gaetano Manfredi con oltre il 60% di cui, il 12% del PD e il 9,7% del M5S, lo dichiara Vincenzo Varriale Commissario del Centro Democratico in Campania il quale aggiunge: giusto parlare di campo largo, i fatti ci dicono che e’ l’unica strada da percorrere se si vuole frenare l’avanzata della destra e vincere alle prossime competizioni elettorali, ma è altrettanto vero che bisogna farlo correttamente, coinvolgendo tutte le forze politiche centriste e riformiste che hanno determinato con oltre il 35% la vittoria a Napoli e in Regione Campania. Pertanto, si approfitti delle prossime amministrative di primavera per riunire l’intera coalizione con l’intento di vincere in tutti i comuni che vanno al voto”… conclude la nota