V.Ercolino si autosospende dalla Confapi e diventa candidata ufficiale per Maresca

L’ imprenditrice Valentina Ercolino e’ finalmente candidata ufficiale nella lista civica del candidato a sindaco Catello Maresca dopo aver chiesto l’ autosospensione dalla sezione Confapi scuole paritarie. La notizia arriva dopo il brillante incontro tenutosi a Villa Domi a cui ha partecipato anche il dott. Maresca in occasione dell’ Assemblea Strong a Napoli che ha segnato un momento importante per programmare progetti di sviluppo economico del nostro territorio fatti di visione, possibilita’ e potenzialita’. La presenza del Presidente Maurizio Casasco rappresentante di Confapi Nazionale e di tutte le PMI europee ha posto un’ indispensabile visione sulla questione Sud e sulle prospettive di realizzazione delle sue potenzialita’. Il dott. Catello Maresca che nelle scorse settimane ha ricevuto il Ministro per il Sud Mara Carfagna in Campania attraverso il suo lungimirante intervento all’ evento ha chiarito la sua disponibilita’ verso la direzione segnata dal Presidente Casasco e allo sviluppo imprenditoriale della citta’ metropolitana di Napoli.

