V edizione del Convegno Europeo sull’Analisi delle Reti Sociali EUSN2021 a Napoli

Condividi

Per la prima volta in Italia dal 6 al 10 settembre 2021 il convegno online EUSN organizzato dal Prof. Giancarlo Ragozini del Dipartimento di Scienze Politiche (DISP) dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con i prof. Maria Prosperina Vitale e Giuseppe Giordano del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) dell’Università degli Studi di Salerno.

EUSN 2021 | 5TH EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL NETWORKS

Link per partecipare e consultare il programma dei lavori: http://www.eusn2021.unina.it/index.html#page-top

Dal 6 al 10 settembre 2021 si terrà per la prima volta in Italia e Napoli (virtualmente) la V edizione del Convegno Europeo sull’Analisi delle Reti Sociali EUSN2021 organizzato dal Prof. Giancarlo Ragozini del Dipartimento di Scienze Politiche (DISP) dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con i prof. Maria Prosperina Vitale e Giuseppe Giordano del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) dell’Università degli Studi di Salerno.

“Il convegno ha lo scopo di fare il punto sui nuovi sviluppi metodologici e applicativi dell’Analisi delle Reti Sociali, coinvolgendo studiosi di varie aree disciplinari.”- afferma l’organizzatore dell’evento, prof. Giancarlo Ragozini, Coordinatore del Corso di Laurea in Statistica per l’Impresa e la società (per informazioni sul corso http://www.scienzepolitiche.unina.it/?p=7472 e per partecipare al test d’ingresso basta registrarsi compilando il modulo al link https://forms.gle/XCUvxK8c5KJ9oXnd6).

Il convegno offrirà una panoramica dei nuovi sviluppi metodologici e applicativi dell’Analisi delle Reti Sociali, coinvolgendo studiosi di varie aree disciplinari, e ospiterà:

12 WORKSHOPS rivolti a dottorandi e giovani studiosi il 6 e 10 settembre

3 RELAZIONI INVITATE con keynote speakers di chiara fama internazionale il 7-9 settembre

66 SESSIONI organizzate con circa 300 presentazioni il 7-9 settembre

17 POSTER che saranno presentati nella poster session del 9 settembre

2 PREMI assegnati per: MIGLIORE presentazione dei giovani studiosi che partecipano alla SESSIONE YoungARS; MIGLIORE poster presentato nella Poster session

Link per partecipare e consultare il programma dei lavori: http://www.eusn2021.unina.it/index.html#page-top

#EUSN2021 PROGRAMMA: http://www.eusn2021.unina.it/program.html#program

Contatti per richiedere maggiori informazioni:

Conference Secretariat: [email protected] – Administrative Manager: [email protected]

loading...