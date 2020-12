“V-Day”: il mondo osserva l’enorme programma di vaccinazione del Regno Unito

Condividi

Sono stati effettuati controlli finali sulle consegne del vaccino contro il coronavirus sviluppato dal produttore americano Pfizer e dalla tedesca BioNTech prima del suo lancio negli ospedali del Regno Unito.

Circa 800.000 dosi di vaccino, in contenitori super freddi, vengono consegnate e messe in atto per l’inizio del programma di immunizzazione martedì (ora locale).

Sarà il più grande di sempre del paese ed è seguito da vicino in tutto il mondo.

Secondo quanto riferito, il segretario alla sanità Matt Hancock ha soprannominato martedì il “V-Day”, un cenno ai trionfi britannici nella seconda guerra mondiale.

“Nonostante le enormi complessità, da martedì gli ospedali daranno il via alla prima fase della campagna di vaccinazione su vasta scala nella storia del nostro paese”, ha affermato il professor Stephen Powis, direttore medico nazionale dell’NHS England.

“La prima tranche di consegne di vaccini arriverà negli ospedali entro lunedì in pronta consegna”.

La scorsa settimana il Regno Unito è stato il primo paese ad autorizzare il vaccino Pfizer-BioNtech per l’uso di emergenza.

Negli studi, il vaccino ha dimostrato di avere un’efficacia di circa il 95%.

Le vaccinazioni verranno somministrate a partire da martedì in circa 50 centri ospedalieri in Inghilterra.

Anche Scozia, Galles e Irlanda del Nord inizieranno il lancio delle vaccinazioni lo stesso giorno.

I governi e le agenzie sanitarie di tutto il mondo monitoreranno il programma di vaccinazione britannico, che richiederà mesi, per prendere nota dei suoi successi e fallimenti e adeguare i propri piani di conseguenza.

Gli Stati Uniti sperano di iniziare le vaccinazioni entro la fine del mese.

Le autorità di regolamentazione britanniche stanno anche esaminando i dati sui vaccini dell’azienda americana di biotecnologie Moderna e AstraZeneca-Oxford University.

La Russia sabato ha iniziato a vaccinare migliaia di medici, insegnanti e altri in dozzine di centri a Mosca con il suo vaccino Sputnik V di fabbricazione russa, che è stato approvato durante l’estate dopo essere stato testato solo su poche dozzine di persone.

L’entusiasmo in Gran Bretagna, che ha il più alto numero di morti per virus in Europa con oltre 61.000, era palpabile.

“La prossima settimana sarà un momento storico in quanto inizieremo la vaccinazione contro COVID-19”, ha detto il signor Hancock.

I pazienti di età pari o superiore a 80 anni, che stanno già frequentando gli ospedali come pazienti ambulatoriali, e quelli che verranno dimessi dopo una degenza in ospedale saranno tra i primi a ricevere il colpo.

Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la speculazione secondo cui la regina Elisabetta II, 94 anni, e suo marito di 99 anni, il principe Filippo, saranno presto vaccinati e quindi renderla pubblica, una mossa che potrebbe rassicurare chiunque sia nervoso all’idea di ottenere una vaccinazione.

“Il nostro obiettivo è proteggere totalmente ogni membro della popolazione, naturalmente anche Sua Maestà”, ha detto alla BBC il dottor June Raine, amministratore delegato dell’Agenzia britannica per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari, che ha autorizzato il vaccino.

Il Regno Unito si è assicurato 40 milioni di dosi del vaccino Pfizer, che può coprire 20 milioni di persone.

Poiché il governo britannico immunizzerà solo le persone di età superiore a 16 anni, circa 55 milioni di persone nel Regno Unito saranno ammissibili.

In totale, la Gran Bretagna ha procurato 357 milioni di dosi di sette vaccini candidati, inclusi 100 milioni del vaccino Oxford molto più economico, che ha un tasso di efficacia inferiore rispetto ai vaccini Pfizer o Moderna.

