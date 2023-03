Utero in affitto: il politicamente corretto sfocia nell’oscurantismo della Sinistra arcobaleno

Condividi

L’ utero in affitto è un vero business tornato alla ribalta nel dibattito politico italiano, anche grazie al’intervento della ministra Roccella sulla polemica che sta toccando il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali.

La Sinistra sta strumentalizzando, come spesso accade, l’argomento, parlando di libertà in maniera unilaterale. Ignorando che una persona veramente libera sceglie sempre la verità, non teme il fraintendimento, se ne frega dell’altrui giudizio. Sbaglia duecento volte e non si pente mai, non ha schemi da seguire. Se dice no è perché lo pensa davvero, se sì, lo stesso.

Poi ci sono gli ipocriti, quelli che manipolano i fatti, che seguono mille rotatorie per arrivare dove vogliono, schiavi di una ideologia, mai liberi, mai veri.

È spaventoso come nel 2023 l’omosessualità venga usata per etichettare chi, nel caso dell’utero in affitto, si oppone ad esso. Vige un oscurantismo duro a morire che si tramanda di generazione in generazione senza possibilità di cambiamento. Puoi essere omosessuale, ma se ti opponi al pensiero dominante della Sinistra arcobaleno sei omofobo, bigotto.

Questo sapere arrogante trabocca e si fa strada in TV, incurante di tutto e tutti.

“Ho avuto modo di vedere solo ieri l’ intervista di Lucia Annunziata a Eugenia Roccella. Si parla di cose serie. La Roccella ragiona, chiarisce, argomenta. Educata, calma, sorridente. La Annunziata – giornalista che dovrebbe aiutare chi sta a casa a capire – si altera, diventa volgare. Le scappa addirittura una parolaccia. Si rende conto della figuraccia. Chiede scusa. La Roccella continua a sorridere. E con una eleganza d’altri tempi le fa: “ Vedo che è coinvolta…”. Cara Lucia, mi dispiace per te, ma al di là del tema trattato, è proprio penoso, pesante e deludente, per un povero telespettatore, assistere a interviste come quella che hai fatto a Eugenia Roccella. Un abbraccio a tutti in questa bella vigilia di primavera.”

Padre Maurizio Patriciello

Ed è penoso far passare per amore il puro egoismo.

“Con le adozioni qualcuno si fa carico di un bambino che per ragioni estranee all’adottante è rimasto senza uno o entrambi i genitori. Con utero in naffitto si priva intenzionalmente il bambino di una madre e si pretende di diventarne il ‘secondo padre’. Altruismo vs egoismo.” Lucio Malan, Fdl

“Ma ci si rende conto che una coppia donna e uomo, peraltro unita in regolare e trascritto matrimonio, deve subire infinite verifiche e controlli, a ogni livello e sotto tutti i profili, per poter ottenere un bambino in adozione (spesso, peraltro, non riuscendovi) mentre le coppie non etero pretendono la assoluta libertà di acquisire un bambino sulla base della semplice locazione commerciale onerosa di un utero altrui? Si chiama disparità di trattamento oltre a violare il diritto naturale.

Ma questo è solo uno degli argomenti possibili.”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica