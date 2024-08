Ustica, fake news contro Mattarella: procura di Roma apre inchiesta

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione alle fake news circolate sui social nelle scorse settimane riguardanti una presunta apposizione del segreto di Stato sulla strage di Ustica da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano le accuse di offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica e di diffusione di notizie false. Un’informativa è già stata depositata a piazzale Clodio dagli investigatori che indagano sul caso e, a quanto si apprende, il messaggio fake sarebbe partito dall’Italia. Lo scorso 30 giugno sul caso era intervenuto anche l’ufficio stampa del Quirinale che aveva sottolineato come il “Presidente della Repubblica non ha alcuna competenza sul segreto di Stato. Il Presidente Mattarella non ha mai pronunciato le parole che gli vengono attribuite” e che “è ignobile e vergognoso far circolare sul web tali menzogne”. —[email protected] (Web Info)

