Usa, Trump annuncia accordo per evitare shutdown

(Adnkronos) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un nuovo accordo per evitare lo shutdown. "Successo a Washington! Il presidente Mike Johnson e la Camera hanno raggiunto un ottimo accordo per il popolo americano", ha scritto Trump sul suo social Truth. ''L'American Relief Act del 2024 sospenderebbe il limite di indebitamento del Paese per due anni, una condizione chiave per il suo sostegno'', ha aggiunto. Lo shutdown implicherebbe lo stop a quasi tutte le attività che fanno capo al governo federale per la mancata approvazione da parte del Congresso delle leggi di spesa che concorrono al bilancio nazionale. Il termine significa letteralmente spegnimento, arresto, chiusura. Di solito lo scoglio dell'approvazione entro la scadenza viene aggirato dal Congresso, varando il corrispettivo made in Usa del nostro esercizio provvisorio. —internazionale/[email protected] (Web Info)

