Usa, sparatoria in un liceo in Georgia: 4 morti e 30 feriti

(Adnkronos) – Sparatoria in un liceo della Georgia. Almeno quattro i morti e trenta i feriti. A riferirne è l'ufficio dello sceriffo della contea di Barrow parlando con il New York Post di quanto accaduto nella struttura scolastica di Apalachee High School di Winder. "Un sospetto, anche lui un ragazzo, si trova ora sotto custodia", ha aggiunto la fonte, parlando di quanto accaduto attorno alle 10.30 di oggi. Con l'arrivo degli agenti gli studenti si sono rifugiati nello stadio poco distante, e hanno potuto lasciare l'area in sicurezza soltanto intorno alle 11.30, ha dichiarato al Post un portavoce del distretto scolastico della contea di Barrow. La Apalachee High School ha chiuso e anche le altre scuole della contea sono state isolate come ha riferito Abc News, citando il distretto scolastico. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, fa sapere la Casa Bianca, è stato informato della "tragica sparatoria" dalla sua consigliera per la Sicurezza interna, Liz Sherwood-Randall. —internazionale/[email protected] (Web Info)

