Usa, scattano i dazi del 50% su acciaio e alluminio

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Entrano in vigore oggi 4 giugno i nuovi dazi sull'acciaio e sull'alluminio importati negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo. La decisione del presidente Usa, che in precedenza aveva dichiarato essere volta a proteggere le industrie nazionali dell'acciaio e dell'alluminio, porta le imposte su entrambi i metalli dal 25 al 50 per cento. "Se ad altri Paesi è consentito applicare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con misure tariffarie contro di loro, il nostro Paese non ha neanche una piccola possibilità di sopravvivenza economica", aveva scritto Trump in uno dei suoi ultimi post su Truth. E oggi, sempre su Truth, il presidente americano ha detto di "apprezzare" il leader cinese Xi Jinping, ma che è "estremamente difficile raggiungere un accordo" con lui, dato che i due Paesi sono nel mezzo di una situazione di stallo commerciale sui dazi. "Mi piace il presidente cinese Xi, l'ho sempre apprezzato e lo apprezzerò sempre, ma è molto duro", ha scritto Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.