Usa: “Navi americane gratis attraverso Panama”. Autorità Canale nega

(Adnkronos) – Le navi del governo degli Stati Uniti non dovranno più pagare tariffe di transito nel Canale di Panama, ha annunciato il Dipartimento di Stato. Ma l'Autorità del Canale di Panama nega. "Il governo di Panama ha acconsentito a non applicare più tariffe per il transito attraverso il Canale di Panama delle navi governative Usa – si legge in un post su X del Dipartimento di Stato – Questo fa risparmiare al governo americano milioni di dollari all'anno". Ma con una dichiarazione diffusa sempre via X, "in riferimento alla notizia diffusa dal Dipartimento di Stato Usa, l'Autorità del Canale di Panama, autorizzata a stabilire i pedaggi e altri diritti per il transito nel canale, comunica di non aver proceduto ad alcuna modifica". E ribadisce la disponibilità ad "avviare un dialogo con i funzionari Usa riguardo il transito delle navi da guerra di questo Paese". —internazionale/[email protected] (Web Info)

