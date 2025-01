Usa, Johnson rieletto speaker alla Camera

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Mike Johnson è stato rieletto speaker della Camera dei Rappresentanti. L'esponente del partito repubblicano ha ottenuto un nuovo mandato grazie alle 218 preferenze ma dovrà affrontare una grande sfida al Congresso con la maggioranza più risicata in quasi 100 anni. Decisivi per la rielezione i voti di due repubblicani che si erano inizialmente schierati contro Johnson e hanno poi cambiato il loro voto nel corso del primo scrutinio rimasto aperto. Dopo aver inizialmente detto 'no' a Johnson, il rappresentante repubblicano della Carolina del Sud Ralph Norman e quello del Texas Keith Self hanno cambiato il loro voto. Il repubblicano del Kentucky Thomas Massie non ha invece cambiato il suo voto e si è espresso a favore del capogruppo di maggioranza Tom Emmer del Minnesota. —internazionale/[email protected] (Web Info)

