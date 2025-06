USA – Iran. La strategia del confronto controllato: cosa rivela la “rappresaglia d’ufficio”

2 minuto di lettura

Nelle ultime settimane, il fragile equilibrio mediorientale ha vissuto un nuovo momento di alta tensione, culminato in uno scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Eppure, secondo l’ex ambasciatore, storico e analista geopolitico Domenico Vecchioni, quanto accaduto si è svolto sotto una regia più controllata di quanto appaia. In una dichiarazione densa di ironia e realismo politico, Vecchioni ha tracciato un’analisi lucida – in parte controcorrente – degli eventi.

“Rappresaglia d’ufficio”.

La rappresaglia iraniana in risposta all’attacco americano, è stata preannunciata in tempo utile e non ha causato né morti, né feriti, né danni maggiori. Per poco Teheran non chiedeva scusa a Washington di “dover” rispondere al fuoco americano per motivazioni interne e propagandistiche. Trump ancora una volta ha spiazzato esperti e strateghi. Il tutto peraltro in un quadro che sembra in qualche modo concordato. Teheran di fatto rinuncerà all’arricchimento dell’uranio a fini militari, ma – in cambio – il regime degli ayatollah salva la poltrona, rimane in sella, non ci sarà il “regime change”. Pure gli ayatollah tengono famiglia… Israele, dal canto suo, ha dimostrato tutta la sua superiorità militare nei confronti dell’Iran e, almeno per qualche tempo, ha azzerato la minaccia iraniana. La Russia di fatto ha accettato la strategia di Trump (in cambio di concessioni sull’Ucraina?) perché ha ritenuto che l’amicizia con gli Stati Uniti non potesse essere sacrificata sull’altare degli ayatollah. La Cina pure è soddisfatta. Aveva molto da perdere in termini economici da una escalation militare incontrollata nella regione (ad es. interesse a mantenere aperto lo Stretto di Hormuz). L’Europa (cioè l’UE), come al solito, è sparita dai radar delle grandi strategie internazionali. Insomma è innegabile che Trump esca notevolmente rinforzato da questa prova che invece, secondo grandi conoscitori nostrani degli USA, doveva segnare l’inizio della sua fine. Con la sua iniziativa bellica “chirurgica” Trump ha invece ridato piena credibilità alla deterrenza americana. La lezione, a quanto pare, è servita. Ha quindi ottenuto il cessate il fuoco tra Israele e Iran, non ha risposto alla rappresaglia iraniana, ha annunciato la fine della “guerra dei 12 giorni”. Ha evitato l’escalation verso una terza guerra mondiale. E non mi pare poco!”

Un quadro (quasi) concordato?

L’analisi di Vecchioni mette in luce un dato sorprendente: la “rappresaglia iraniana”, tanto attesa quanto contenuta, si sarebbe risolta in un’azione simbolica, priva di veri effetti militari. Un gesto quasi “d’ufficio”, necessario per mantenere l’equilibrio interno del regime iraniano ma calibrato per non provocare una reazione devastante da parte di Washington.

In questo scenario, Trump appare, al contrario di molte previsioni, come il vincitore tattico: ha usato la forza in modo selettivo, ha ristabilito la deterrenza americana e ha portato a casa risultati concreti senza trascinare gli Stati Uniti in una nuova guerra in Medio Oriente.

Trump ne esce rafforzato?

In conclusione, Vecchioni sottolinea che Trump “ha ridato piena credibilità alla deterrenza americana” e che, in un momento in cui molti lo davano per finito, ha saputo usare la forza come leva diplomatica. Ha fermato la “guerra dei 12 giorni”, evitato una terza guerra mondiale e imposto — almeno temporaneamente — una tregua tra Iran e Israele.

La sua conclusione, secca ma efficace, è destinata a far discutere: “E non mi pare poco.”

