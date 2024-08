Usa, Biden: “Dopo tanto lavoro abbiamo battuto Big Pharma”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Gente, ho un partner incredibile. I progressi che abbiamo fatto. Sarà un ottimo presidente". Ad affermarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riferendosi alla vicepresidente Kamala Harris. I due hanno tenuto il loro primo evento congiunto da quando Biden è uscito dalla corsa alla Casa Bianca e l'ha appoggiata per prendere il suo posto in cima al ticket democratico in vista delle elezioni del 4 novembre prossimo. Harris e Biden hanno parlato dal palco del Prince George's County Community College nel Maryland. Biden nel corso del suo intervento nel Maryland ha messo in evidenza "lo sforzo storico" della sua amministrazione per consentire a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci. Biden ha ricordato che aveva cercato di legiferare sulla questione da quando era senatore degli Stati Uniti nel 1973. "Ho aspettato questo momento per molto, molto tempo", ha detto il presidente secondo quanto riferisce la 'Cnn'. Biden ha sottolineato che la lotta contro le grandi aziende farmaceutiche è fondamentale perché gli americani pagano di più per i loro farmaci di "qualsiasi altra nazione avanzata al mondo". Nonostante gli sforzi a lungo termine per cambiare la politica, le aziende farmaceutiche hanno bloccato con successo gli sforzi per consentire a Medicare di negoziare i prezzi per anni, ha affermato il presidente. "Questa volta, abbiamo finalmente battuto Big Pharma", ha detto Biden. Il presidente ha spiegato che mentre la fornitura di un mese di un farmaco come l'insulina per un paziente diabetico potrebbe costare centinaia di dollari al mese, ora quel prezzo sarà limitato a 35 dollari per i beneficiari di Medicare. Biden ha osservato che i democratici hanno approvato la legislazione esistente senza il sostegno dei repubblicani al Congresso. —internazionale/[email protected] (Web Info)

