US Open, Paolini vola agli ottavi

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Jasmine Paolini, numero 5 del ranking Wta, si qualifica oggi agli ottavi di finale del singolare femminile degli Us Open, ultimo Grande slam stagionale. Sul cemento di Flushing Meadows di New York, l'azzurra supera 6-3, 6-4 la kazaka Yulia Putintseva, numero 52 del ranking Wta, in 1h35'. Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere gli ottavi di finale dei quattro tornei del Grande Slam in un anno. Negli ottavi la attende la ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking, che al terzo turno piega la russa Anastasia Potapova per 6-4, 6-2. L'azzurra, che nel 2024 ha raggiunto la finale al Roland Garros e a Wimbledon, se la cava nonostante il 61% di prime palle e riesce a cancellare 7 delle 9 palle break concesse alla rivale. Putintseva si fa male da sola con 33 errori gratuiti e alla battuta offre chance ripetute all'azzurra: Paolini controlla la situazione con 4 break e chiude senza troppi patemi. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.