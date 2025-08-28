Us Open, Paolini batte Jovic e va al terzo turno. Vince anche Darderi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini e Luciano Darderi volano al terzo turno degli Us Open 2025. La tennista azzurra ha battuto la statunitense Iva Jovic, numero 73 del mondo, in due set con il netto punteggio di 6-3, 6-3 nel secondo turno dello Slam americano, che giovedì 28 agosto vedrà il ritorno in campo del campione in carica Jannik Sinner. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincente della sfida tra la statunitense McCartney Kessler e la russa Veronika Kudermetova. Match mai in discussione quello di Paolini, che riesce a imporre il suo ritmo fin dai primi scambi e mostra tutta la differenza di ranking con l'avversaria, che si arrende 6-3. Le cose per la statunitense non migliorano nel secondo parziale, con Jasmine che piazza due break in apertura e chiude il set 6-3, raggiungendo così il terzo turno. Vince anche Luciano Darderi, che raggiunge per la prima volta in carriera il terzo turno degli Us Open superando in quattro set l'americano Eliot Spizzirri, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-0, 7-6 (3), 6-7 (8-10), 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

