US Open, negli ottavi avanti Fritz, Zverev, Dimitrov e Tiafoe

Taylor Fritz contro Alex Zverev e Grigor Dimitrov contro Frances Tiafoe. Sono i due quarti di finale nella parte bassa del tabellone del singolare maschile degli US Open, con un paio di sorprese – almeno parziali – tra gli ottavi di finale andati in scena nelle ultime ore. Negli ottavi di finale Dimitrov, testa di serie numero 9, ha battuto il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6, per 6-3, 7-6 (7-3), 1-6, 3-6, 6-3. Lo statunitense Fritz, numero 12 del tabellone, ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, per 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. L'altro americano, Tiafoe (numero 20), ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin (28), per 6-4, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3. Il tedesco Zverev, testa di serie numero 4, ha piegato lo statunitense Brandon Nakashima per 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. Oggi in programma gli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Nella notte italiana, in campo Jannik Sinner. Nel tabellone del singolare femminile, esce di scena la detentrice del titolo. La statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 3, negli ottavi di finale cede alla connazionale Emma Navarro (13) che si impone per 6-3, 4-6, 6-3. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del tabellone, batte nettamente la belga Elise Mertens, testa di serie numero 33, per 6-2, 6-4. Nessun problema per la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero 26, che travolge la cinese Yafuan Wang per 6-1, 6-2. A notte fonda, quando sono quasi le 2 del mattino a New York, la cinese Qinwen Zheng (7) vince il duello con la croata Donna Vekic (24) per 7-6 (7-2), 4-6, 6-2. —[email protected] (Web Info)

