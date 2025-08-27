Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Quarta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, a New York tornano in campo gli italiani Luciano Darderi e Jasmine Paolini, che se la vedranno contro Elliot Spizzirri e Iva Jovic. Grande attesa per il match del secondo turno di Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, mercoledì 27 agosto, agli Us Open:

Aathur Ashe, dalle 17:30



SRB N. Djokovic [7] vs USA Z. Svajda

USA J. Pegula [4] vs A. Blinkova

Aathur Ashe, dall'1



ITA M. Bellucci vs ESP C. Alcaraz [2]

A. Sabalenka [1] vs P. Kudermetova

Louis Armstrong, dalle 17

GBR E. Raducanu vs IND J. Tjen RSA L. Harris vs USAT. Fritz [4]

Louis Armstrong, dall'1



USA I. Jovic vs ITA J. Paolini [7]

USA B. Shelton vs [6] ESP P. Carreno Busta

Grandstand, dalle 17

USA E. Navarro [10] vs USA C. McNally BRA J. Fonseca vs CZE T. Machac [21] USA F. Tiafoe [17] vs USA M. Damm A. Potapova vs M. Andreeva [5]

Stadium 17, dalle 17

V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova BEL R. Collignon vs NOR C. Ruud [12] KAZ E. Rybakina [9] vs CZE T. Valentova

non prima delle 23

GER J. Struff vs DEN H. Rune [11]

Campo 5, dalle 17

CZE J. Lehecka [20] vs ARG T. Etcheverry GBR C. Norrie vs ARG F. Comesana BEL E. Mertens [19] vs NZL L. Sun FRA E. Jacquemot vs CAN L. Fernandez [31]

Campo 7, dalle 19

ESP C. Bucsa vs PHI A. Eala CZE J. Mensik [16] vs FRA U. Blanchet USA M. Kessler [32] vs CZE M. Vondrousova

Campo 10, dalle 20

FRA A. Rinderknech vs ESP A. Davidovich Fokina [18] L. Samsonova [17] vs AUS P. Hon

Campo 11, dalle 19

FRA B. Bonzi vs USA M. Giron LAT J. Ostapenko [25] vs USA T. Townsend AUS J. Thompson vs FRA A. Mannarino

Campo 12, dalle 17

USA B. Nakashima [30] vs SUI J. Kym JPN M. Uchijima vs CZE B. Krejcikova

ITA L. Darderi [32] vs USA E. Spizzirri

USA A. Li vs SUI B. Bencic [16] Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.