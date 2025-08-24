Us Open, i messaggi dei campioni per l’inizio dello Slam. L’invito ‘filosofico’ di Sinner

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Iniziano gli Us Open e i fuoriclasse del tennis mondiale lasciano il loro messaggio in vista dell'ultimo Slam stagionale. Consigli, inviti, suggerimenti. Validi nello sport, ma anche nella vita. Come quello del numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, che ha scritto sul suo biglietto: "Smile, fight, enjoy". "Sorridi, combatti, divertiti". Lo stile di vita dell'azzurro, che per l'occasione ha un po' giocato con la filosofia. E i suoi colleghi? Da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz, ecco quelli più significativi e divertenti. "Vai e divertiti" ha scritto Carlos Alcaraz, mentre Djokovic ha replicato così: "Concentrati e amplia gli orizzonti". Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta ha invece mandato il messaggio "Ricorda chi sei". E Coco Gauff? L'americana ha chiuso con una battuta: "Ragazze, relax". Un invito a godersi gli Us Open pensando al tennis, ma non solo. Per vivere al meglio la bellezza dell'ultimo Slam della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

