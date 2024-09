Us Open, Errani-Vavassori in finale doppio misto: risultato storico per Italia

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sara Errani e Andrea Vavassori entrano nella storia del tennis italiano con la qualificazione alla finale degli US Open. Per la prima volta una coppia azzurra arriva in una finale Slam di doppio misto nella storia del tennis. Allo Us Open 2024 la coppia ha eliminato in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic per 6-3, 7-5. Ora giocheranno per il titolo contro Taylor Townsend e Donald Young, che hanno eliminato 6-3, 6-4 le teste di serie numero 8, l'indonesiana Aldila Sutjadi e l'indiano Rohan Bopanna. Per Sara Errani si tratta dell’11esima finale Slam della carriera (una di singolare, nel Roland Garros del 2012, e nove in doppio, di cui cinque vinte), per Andrea Vavassori si tratta della terza finale major della stagione (dopo Australian Open e Roland Garros al fianco di Simone Bolelli). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.