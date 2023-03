Uovo da record in onore di Troisi e dello scudetto del Napoli

Condividi

Gay-Odin, cioccolateria artigianale di Napoli, alza l’asticella in termini di occasioni da record e dedica in occasione della Pasqua, un uovo gigante a Massimo Troisi e allo scudetto del Napoli. L’idea è di continuare a celebrare l’attore e regista partenopeo che quest’anno avrebbe compiuto i 70 anni, rimasto nella memoria dei campani per il suo saggio umorismo. Oltre al volto di Troisi in bella vista, l’uovo ritrae anche un’eruzione del Vesuvio, con riferimenti all’ agognato scudetto del calcio Napoli e la frase ‘Ricomincio da tre’, commedia cult del trio ‘La Smorfia’, composto da Troisi, Arena e De Caro.

Ci è voluta una settimana per realizzare questo capolavoro di cioccolato fondente da 350 chilogrammi, alto 2,5 metri e con diametro di 1,20 metri. Trattasi di una vera e propria scultura in cioccolato temperato, spennellato a mano, con due gusci di spessore di 18-20 cm circa. Il maestro decoratore è Fabio Ceraso. Per le immagini impresse sull’uovo, si è ispirato alla locandina del film documentario del regista Mario Martone ‘Laggiù qualcuno mi ama’. Massimo Troisi in bella vista, è intento a guardare il Golfo con via Caracciolo, l’isolotto di Megaride e reca intorno alcune sue frasi celebri tratte dal film ‘Il Postino’.