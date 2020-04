Uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà. La Guardia di Finanza dona centinaia di dolciumi per regalare un sorriso ai bambini

San Giorgio a Cremano, 6 aprile 2020 – Uova di Pasqua per le famiglie in difficoltà. Si mobilita anche la Guardia di Finanza di Portici che ha donato questa mattina centinaia di uova di cioccolato presso la sede della Protezione Civile. A consegnarle direttamente al sindaco Giorgio Zinno, la Comandante della Compagnia di Portici, Capitano Raffella Frassine.

“Un gesto che rappresenta la vicinanza delle Fiamme Gialle alla comunità locale – spiega il Primo Cittadino sangiorgese – in particolare alle categorie che si trovano più in difficoltà, con la speranza di poter regalare un sorriso in particolare ai più piccoli. Ringrazio il Capitano Frassine – aggiunge – e gli agenti tutti per la generosità dimostrata e per il lavoro che continuano a fare anche rispetto ai controlli sul nostro territorio”.

Anche su questo fronte infatti, Guardia di Finanza e Sindaco stanno lavorando in sinergia per segnalare eventuali abusi rispetto a comportamenti scorretti, come aumenti ingiustificati dei prezzi, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il dono della Guardia di Finanza si aggiunge a quello della Polizia Municipale che due giorni fa ha donato pacchi con generi alimentari, consegnandoli alla Protezione Civile. Donazioni che si ripeteranno ogni settimana per aumentare le derrate alimentari e i beni di prima necessità utili alle famiglie in condizioni di disagio.