“Uonderbois”, la serie originale Disney+, a Napoli Sul grande schermo per 500 studenti

2 minuto di lettura

Condividi

Anche il cast presente all’evento della Film Commission Regione Campania

Napoli. Più di 500 i ragazzi presenti all’evento speciale “Uonderbois” organizzato dalla Film Commission Regione Campania, che si è tenuto giovedì 19 dicembre al The Space Cinema di viale Giochi del Mediterraneo a Napoli. Una intera mattinata dedicata alla serie originale italiana, composta da sei puntate disponibili su Disney+, che, tra la proiezione sul grande schermo del primo di essi e l’incontro in sala realizzato al termine con una parte del cast, ha offerto ai giovani studenti napoletani di scuola secondaria di primo grado un magico e avventuroso incontro con i misteri e le leggende underground di una Napoli segreta, colorata, sorprendente e, in parte, a loro sconosciuta.

All’incontro, moderato da Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania, hanno preso parte Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania, il regista Giorgio Romano, lo sceneggiatore Gabriele Galli, gli attori Giovanni Esposito e Ivana Lotito e, naturalmente, i 5 “Uonderbois” (i giovani attori Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello e Gennaro Filippone).

Tutti chiamati a rispondere alle domande dei ragazzi presenti in sala sui tanti temi, dai valori dell’amicizia, al ruolo della famiglia, all’inclusione sociale, stimolati dalla visione del primo episodio di questa produzione che in pochi giorni, dal suo debutto lo scorso 6 dicembre su Disney +, ha già ottenuto l’apprezzamento della critica.

“Un’occasione preziosa – sottolinea l’assessore Lucia Fortini – che ha consentito ai ragazzi di riflettere ed appassionarsi a tematiche importanti che appartengono al presente di ognuno di noi, offrendo loro, inoltre, un’opportunità di conoscenza del patrimonio ambientale, storico e culturale della nostra città e della intera regione attraverso le rare immagini filmate nelle varie location in cui è ambientata la serie”.

Prodotta da Lotus Production, una società di Leone Film Group, con la collaborazione della Film Commission Regione Campania, per la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano, “Uonderbois” è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio (anche produttore esecutivo), Gabriele Galli e Giorgio Romano ed è creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta insieme a Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli.

Oltre ai presenti in sala a Napoli, completano il cast Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Giordana Marengo, Ernesto Mahieux, Daniele Rienzo, Francesco Di Leva, Denise Capezza, Vincenzo Pirozzi, Marco Mario De Notaris, Antonio Grosso, Daniele Vicorito, Biagio Musella con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo. Geolier firma e interpreta i due brani inediti “Ferrari” e “Parl’ cu mme” end credit song della serie. Info: www.fcrc.it

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.