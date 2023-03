Uomo ucciso in strada a Pianura, quartiere di Napoli

Condividi

Omicidio questa mattina a Napoli. Una persona è stata uccisa nel quartiere Pianura, zona occidentale della città. L’agguato è avvenuto in strada in via Pallucci.

A perdere la vita un uomo classe 1974, Antonio Esposito, già noto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.