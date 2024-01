Condividi

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio espletati nel capoluogo, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nelle prime ore di questa mattina, notava nei pressi di un parco cittadino un uomo con una busta di plastica che si aggirava con fare sospetto.

Alla vista degli operatori in procinto di avvicinarsi per effettuare un controllo, il soggetto immediatamente si dava alla fuga abbandonando il sacco in suo possesso e dopo aver scavalcato una recinzione riusciva a far perdere le proprie tracce tra le case del quartiere.

All’interno della busta abbandonata venivano rinvenute diverse scatole contenenti munizionamento di vario calibro per pistole e per fucili nonché un contenitore in latta pieno di polvere da sparo.

I controlli da parte delle forze dell’ordine sono stati estesi a tutta l’area del rinvenimento.

Tutto il materiale ritrovato veniva sottoposto a sequestro a carico di ignoti e posto a disposizione della magistratura per i successivi sviluppi investigativi.