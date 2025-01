Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno: “Ho voglia di viverti”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Oggi, venerdì 24 gennaio, è andato in onda il momento in cui la tronista romana ha deciso di lasciare il programma insieme al corteggiatore Ciro Solimeno dopo quattro mesi di avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi. "Oggi ho voglia di viverti", con queste Martina ha scelto Ciro, concludendo così il suo percorso a Uomini e Donne. La scelta finale di Martina era tra i due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Non è stato facile trattenere le lacrime per Martina quando ha detto a Gianmarco che non sarebbe stato lui la sua scelta: "Non pensare mai che tutto quello che abbiamo vissuto non fosse vero, ci siamo solo io e te adesso", ha detto la tronista romana. "È giusto che tu viva le tue emozioni", ha concluso Gianmarco abbraciando Martina, prima di lasciare lo studio. L'ex volto di Temptation Island ha sempre dimostrato di avere un'attenzione particolare nei confronti del corteggiatore napoletano e in una clip registrata prima della scelta, Martina aveva fatto intendere che il suo cuore era orientato verso il corteggiatore napoletano Ciro. Gianmarco Steri, alla fine del trono di Martina, è stato scelto da Uomini e Donne come nuovo tronista del dating show. Il percorso di Martina De Ioannon è stato uno dei più amati e seguiti degli ultimi anni. In particolare, quando Ciro, durante la trasmissione, ammise di essersi innamorato della tronista, sognando un futuro insieme. Nonostante i vari alti e bassi, Martina a Ciro sono pronti ora a vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori di Uomini e Donne. —[email protected] (Web Info)

