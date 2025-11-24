Università, presidente di Timor Est nominato professore alla Link

0 minuto di lettura

Condividi

José Manuel Ramos-Horta è stato nominato professore dell’Università degli studi Link per insegnare ai giovani come si costruisce la pace. Il presidente della Repubblica democratica di Timor Est e premio Nobel per la Pace è stato l’ospite d’onore dell’appuntamento dedicato alla risoluzione dei conflitti globali organizzato oggi nella sede romana dell’ateneo. ”Sono molto grato per essere entrato a far parte della comunità accademica della Link. Metterò a disposizione la mia esperienza sul campo, maturata non solo a Timor Est, ma in diversi contesti di conflitto nel mondo, a beneficio degli studenti e delle giovani generazioni”, ha detto il presidente Ramos-Horta.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.