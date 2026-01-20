Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con bando Cdp

0 minuto di lettura

È stato pubblicato su cdp.it/bandostudentati il nuovo Bando dedicato alla creazione di posti letto per studenti, frutto della convenzione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e in linea con la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro dell’iniziativa il nuovo investimento del Pnrr, il “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti”, affidato a Cdp (Cassa depositi e prestiti) nel suo ruolo di Istituto nazionale di promozione. Una misura finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU, con una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. Obiettivo: raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60 mila alloggi per studenti, sommando i risultati del bando Cdp a quelli già avviati dal Ministero nel 2024.

