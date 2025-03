Università. Ferrante, Riforma Bernini punto di svolta per futuro medicina

0 minuto di lettura

“L’approvazione in via definitiva della legge delega sulla riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina rappresenta un punto di svolta per il futuro del settore sanitario. Grazie all’impegno del ministro Anna Maria Bernini e di Forza Italia sarà finalmente possibile archiviare modalità di selezione che si sono rivelate del tutto inadeguate e anacronistiche, come il numero chiuso, puntando finalmente sul merito, l’inclusione e la trasparenza per formare 30mila medici nei prossimi anni. In questo modo verranno soddisfatti i fabbisogni del sistema sanitario, che potrà contare su nuovi professionisti altamente qualificati. Un traguardo fondamentale a beneficio di tanti giovani studenti e di tutti i cittadini”. Lo scrive il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

