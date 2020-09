Uniti per Baia e Latina – Santoro a sostegno di Massimo Schiavone

Condividi

“La candidatura forte ed autorevole di Massimo Schiavone merita sicuramente di essere sostenuta dai cittadini di Baia e Latina, non fosse altro per il legame forte che lega la nostra comunità al candidato del Pd al Consiglio regionale della Campania.

Aldilà delle motivazioni politiche e degli aspetti programmatici che hanno spinto Massimo Schiavone a mettersi in gioco in questa tornata elettorale, è indubbio che la comunità di Baia e Latina debba molto alla famiglia Schiavone e al suo gruppo imprenditoriale, la cui attività consente di tenere aperte ed operative due strutture socio-residenziale in grado di offrire un servizio fondamentale a tanti utenti del nostro territorio e ad offrire importanti opportunità occupazionali e di crescita economica e professionale a tanti operatori di Baia e Latina come dei comuni limitrofi.

Il successo elettorale e la conseguente elezione di Massimo Schiavone in seno al Consiglio Regionale della Campania non potrebbe che segnare un rafforzamento della sua presenza ed un consolidamento dell’impegno e dell’azione della sua azienda nella nostra comunità”.

Lo dichiara l’ex sindaco Michele Santoro, capogruppo di Uniti per Baia e Latina in seno al Consiglio comunale.

