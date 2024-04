1 minuto di lettura

È domenica e sono passate le 18, tra la stanchezza e anche i divertimenti della settimana, mi stendo sul mio lettone e ricordo che devo occuparmi della mia rubrica cinematografica, Staplica. Gira e rigira, leggo, su facebook, il post di un collega su Hanry, ti presento Sally. Film meraviglioso del 1989, con Billy Crystal e Meg Ryan. Dico tra me “Potrei scrivere di Billy Crystal. Cavolo, è adorabile!

Guardo poi la locandina del film, un’immagine meravigliosa di Billy Crystal di spalle, seduto con Meg Ryan di fronte su di lui. Una immagine iconica, di un tempo bellissimo e passato che ci ricorda una Manhattan che non c’è più… Quella di Wall street di Gordon Gecco, di John Grey di 9 settimane e mezzo. Quella New York patinata che piaceva a tutti, proprio a tutti.

Avete presente quegli anni meravigliosi che trovavano nell’era repubblicana di Reagan l’imprimatur internazionale?

Fino al 1991, abbiamo visto questo: abiti eleganti che si mescolavano ad eccessi e lustrini. Erano gli anni delle riviste di moda, dei film hollywoodiani.

Poi è scomparso tutto, il mondo globalizzato ci ha appiattiti. Ciò che sembrava poter migliorare, è stato un flop.

Non abbiamo più immagini patinate, il trash ha preso il sopravvento e la politica fa acqua da tutte le parti.

Finita la gioia e la speranza… È ciò che rinfacciano i nati degli anni ’90 ai loro genitori.

Al posto del glamour c’è il “disglamour”, la gente urla in strada e corre arrabiata, in automobili, diretta ovunque, chi al lavoro, chi a fare spese… Tutti senza voglia, senza enfasi.

Siamo nell’era globale che abbiamo voluto, ma che ci va stretta. Vorremmo nuovamente il profumo e la bellezza di quegli anni patinati.

Non sono bastate le ragazze di Sex and the city a riaccendere lo spirito, anzi hanno peggiorato la situazione…

Cosa resterà di questi anni Ottanta, cantava Raf.

Nulla, proprio nulla. Solo ricordi meravigliosi di un’infanzia, la mia, vissuta con tanta serenità.

