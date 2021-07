Un’Estate da RE. Stampa il coupon e ascolta la grande musica alla Reggia di Caserta a prezzo ridotto

Condividi

Continuano gli appuntamenti con la grande musica di “Un’Estate da RE” nella splendida Aperia della Reggia di Caserta. Ecco i prossimi tre appuntamenti imperdibili. Mercoledì 21 luglio sarà di scena l’Accademia D’Arcadia & Anagoor in “Et Manchi Pietà”, un progetto di creazione di videoart e musica dal vivo che, partendo dall’opera della pittrice Artemisia Gentileschi, esplora alcune particolarità della pittura e della musica del primo barocco italiano: tredici brani che corrispondono ad altrettanti capitoli visivi, dove musica, narrazione e immagini si stringono in un intreccio teatrale indissolubile. Domenica 25 luglio, Les Percussions de Strasbourg in concerto con un “Omaggio a Iannis Xenakis”. Architetto, ingegnere e compositore, Xenakis ha scritto musica la cui struttura complessa e armoniosa contrasta con l’energia esplosiva che ne scaturisce. Dalla stretta collaborazione di Xenakis con le Percussions de Strasbourg sono scaturite due opere fondamentali: Persephassa nel 1969 e Pléiades nel 1979. Lunedì 26 luglio, serata per Lucio Amelio “Ma l’Amore No”, ideata per questa edizione di “Un’Estate da RE” con una formazione di ‘all stars’: Lino Vairetti, Patrizio Trampetti, Lalla Esposito, Fausta Vetere e Toni Esposito, con Tomas Arana special guest, canteranno i brani del disco integrandoli con alcuni evergreen che amava Lucio e una band di rinomati musicisti. Un ‘concerto a più voci’, con la regia di Giorgio Verdelli che introdurrà la serata coordinando il repertorio di foto e video inediti di Lucio Amelio. Sarà un concerto, ma anche un racconto di quel momento di grande creatività napoletana e internazionale, con filmati introduttivi curati da Mario Franco e Mario Martone. Il coupon per un ingresso a prezzo ridotto alla Reggia di Caserta per ascoltare la grande musica di “Un’Estate da RE” è riservato ai lettori di Puracultura. La stampa del tagliando consentirà l’acquisto di un biglietto ridotto (15 euro per il I settore e 7 euro per il II settore) per gli spettacoli del 21, 25 e 26 luglio, alle ore 21.00, all’Aperia della Reggia di Caserta. Info: [email protected] – www.unestatedare.it.

