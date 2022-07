“Un’estate che spacca”, il nuovo singolo di Lorena tutto da ballare

E’ stato pubblicato venerdì 8 Luglio 2022, in tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo dell’artista lucana Lorena.

“Un’estate che spacca“, questo il titolo della canzone, è un brano dal tipico sapore estivo con sonorità pop, tutto da ballare.

La produzione, gli arrangiamenti, il mix e il mastering sono stati affidati a Christian Lapolla, che è anche co-autore della canzone, insieme a Daniele Piovani e Massimiliano Pavan.

BIOGRAFIA

Lorena Ticchio, in arte LORENA, nasce il 28/08/1990 a Melfi (PZ). Già durante l’infanzia mostra il proprio interesse verso la musica e così, all’età di 10 anni inizia a studiare tastiera e in seguito, quasi per gioco, comincia a cantare. All’età di 14 anni decide di incidere un disco fatto di cover e un brano inedito “Le tue mani nelle mie” scritto e composto dal maestro Altieri Alessandro. Nello stesso anno è semifinalista al “Premio Mia Martini” a San Benedetto del Tronto. Nel 2006 corista in una cover band di Zucchero Fornaciari “Zucchero Dipendenti”, seguono partecipazioni a vari festival e concorsi canori”. Attualmente collabora in varie situazioni LIVE (tribute band) come corista affiancando sempre il cantautore lucano Mauro Tummolo.

Lorena è la Front Girl della sua band tutta lucana capitanata dal direttore artistico/chitarrista Fabrizio Frangione, del progetto “Playlist Italia tribute band”.

Nel 2016 pubblica il singolo dal titolo “T’innamorerai” scritto da Massimo Tornese e Mauro Tummolo. Nel 2017 esce il nuovo singolo “Dimentica”

Sempre nello stesso anno esce con un fatturino in una bellissima canzone dell’artista campano Dimash, ‘A spasso tra le stelle’

Nel 2018 pubblica ‘Un giorno da rifare” scritto da Giulio Iozzi.

Nel 2019 pubblica ‘Not the end” brano dance estivo.

A febbraio 2020 collabora col rapper Alfi Aiba nel singolo “Fino in Fondo”.

Il 3 luglio 2020 esce il nuovo singolo “D’estate” scritto da Daniele Piovani in fiat. col rapper Olohoma.

Nel 2021 pubblica altri due singoli, “Il regalo da scartare”, scritto da Daniele Piovani e Massimiliano Pavan, con il quale partecipa ad Area Sanremo, “Niente di noi”, scritto da Christian Lapolla.

Nel 2022 pubblica una cover di “amore per te”, omaggiando l’artista lucano Mango.

CONTATTI

Facebook: https://www.facebook.com/Lorena-Official-Music-571122396353868/