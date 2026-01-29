Un’edizione al ribasso? I numeri del nuovo cast
Oggi ci tuffiamo nei numeri di Sanremo 2026, cifre che hanno il sapore di un netto cambio di rotta.Abbiamo analizzato i dati dei 30 artisti che calcheranno il palco dell’Ariston, basandoci su due indicatori chiave: la popolarità attuale, misurata con gli ascoltatori mensili su Spotify, e il successo commerciale consolidato, ovvero i dischi di platino certificati dalla Fimi. Ecco il risultato.
Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.
Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos.
Musiche su licenza Machiavelli Music.
AdKey:zP-94qNWQqj3XM
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.