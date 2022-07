Una voce per Napoli e Baia Domizia | 12 luglio Park Hotel di Baia Domizia

Condividi

Martedì 12 luglio 2022 alle ore 21:00 presso il Park Hotel di Baia Domizia, situato in via dei Ciclamini 1, Sessa Aurunca (CE), avrà luogo la presentazione del volume multimediale

Una voce per Napoli e Baia Domizia di Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo Castellano

edito da Graus Edizioni

La collezione, libro e CD, presentata da Peppe Corsale, Tiziana Anna Di Finizio e Mimmo Castellano dal titolo Una voce per Napoli e Baia Domizia è una raccolta di canzoni napoletane volte a far conoscere sempre di più sia la città partenopea che la zona di Baia Domizia. Testi musicali, storia, immagini e melodia ispirano il pubblico, confermando in pieno la volontà di restituire a questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia.

La presentazione si terrà il giorno martedì 12 luglio alle ore 21:00 presso il Park Hotel di Baia Domizia situato in via dei Ciclamini 1, Sessa Aurunca (CE). All’evento parteciperanno gli autori.

Il merito principale del volume consiste nell’aver congiunto letteratura e musica in spartiti, che, nella varietà della loro ispirazione e attrazione verso il pubblico, confermano in pieno la volontà di restituire a questo angolo divino del mondo la sua bellezza e armonia.