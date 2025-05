‘Una voce per Melissa’, fra 136 richieste di selezioneranno i 20 finalisti

1 minuto di lettura

Condividi

Sarà il Maestro Beppe Vessicchio a selezionare i giovani artisti per la kermesse che si svolgerà a San Mango Piemonte (Salerno) dall’11 al 13 Luglio

Quarto Concorso Canoro “Una Voce per Melissa”, domenica 11 Luglio 2025 saranno selezionati i 20 finalisti della 4° edizione della kermesse canora che si svolgerà a San Mango Piemonte (Salerno) dall’11 al 13 Luglio.

Sarà il Maestro Beppe Vessicchio a selezionare, fra le 136 iscrizioni, i 20 finalisti.

“L’iniziativa – dicono Vinicio La Rocca e Ciriaco Russomando dell’Associazione ‘Melissa La Rocca’ – diventa sempre più un evento nazionale. Le iscrizioni sono giunte, infatti, da tutta Italia. Numeri significativi arrivano dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Sarà l’occasione per ascoltare tanti giovani, per incontrali, per rilanciare la mission dell’Associazione”.

L’odv MELISSA LA ROCCA è un’Associazione di Volontariato, fondata nel 2019 senza finalità di lucro, aperta a tutte le correnti di pensiero, interessata alla diffusione della conoscenza della sindrome di Brugada e al servizio della prevenzione, senza caratterizzazioni politiche ma sensibile e disponibile a tutte le istanze purché siano in armonia con la democraticità della sua ispirazione.

Dalla tragedia di Melissa, dunque, continuano le azioni per sensibilizzare, per costruire ponti per i giovani, per riflettere, per promuovere occasioni di incontro e convivialità, per incoraggiare e sostenere i talenti.

L’appuntamento, che sarà destinato ai soli iscritti, è previsto per domenica 11 Maggio, presso l’Auditorium del Terzo Tempo Village di San Mango Piemonte (Sa). L’inizio delle selezioni alle ore 9 e si proseguirà fino al tardo pomeriggio.

Non sarà l’unico evento del fine settimana. Nel pomeriggio di sabato la dirigenza della squadra di pallamano femminile ‘Jomi Salerno’, in occasione del primo incontro Play-off scudetto, presso la ‘Palestra Caporale Palumbo’, consegnerà a papà Vinicio una maglietta personalizzata con il nome di Melissa.

“Sono tutte iniziative – spiega Gaetano Palumbo Event Manager dell’Associazione – che preparano il grande appuntamento di Luglio, che ci aiutano ad accendere riflettori, a coltivare memoria per costruire futuro”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.