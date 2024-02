Una vita nel teatro

di David Mamet

traduzione di Roberto Buffagni

con Duccio Camerini, Robert Edoardo, Sani John

musiche Paolo Vivaldi

costumi Benedetta Nicoletti

elementi di scena e luci Eugenio Razzeca

aiuto regia Marcello La Bella e Lorenzo Rossi

ambienti sonori Samuel Desideri

fotografie Alberto Martinangeli

regia Duccio Camerini

produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello

Nuovo appuntamento della stagione teatrale Nest con Una vita nel teatro, in scena sabato 17 febbraio ore 21 e domenica 18 febbraio ore 18. Testo di David Mamet, traduzione di Roberto Buffagni. La regia è di Duccio Camerini.



Scheda

Che cos’è un attore? A che serve un attore? E’ talento o bugia? Un artista, uno sciamano, o banalmente un intrattenitore, un istrione? Inspiration o transpiration? Come fa un attore ad entrare nel personaggio? Ma poi si entra davvero? E si esce, qualche volta? C’è un metodo, o è un trucco da quattro soldi?

Mamet mette in scena una educazione teatrale che non è così lontana da quella sentimentale. Pone a confronto due generazioni di attori, un giovane al principio di un percorso, chissà se luminoso

o oscuro, e un attore maturo, che nel bene o nel male ha già fatto e dato tutto quello che poteva. Si ritrovano da soli, in teatro, la sera, quando quel posto creato per accogliere persone diventa vuoto e

silenzioso… li spiamo durante alcune prove e letture, vedendoli alla prova col loro mestiere: recitano scene del loro repertorio, a volte perfino imbarazzanti e inverosimili.

Ma loro, e questo è un aspetto da non sottovalutare, non le giudicano, non le trattano con sufficienza: anzi al contrario mettono tutta la loro umanità al servizio di quel repertorio.

A quelle finzioni si dedicano con tutta la verità che posseggono. I nostri due attori passeranno del tempo insieme, sperimenteranno il loro rapporto, il lavoro, le prove, la vita che scorre impietosa, entreranno e usciranno da loro stessi, a volte sapendone di più, altre no.

PROGRAMMAZIONE

Sabato 17 febbraio ore 21

Domenica 18 febbraio ore 18

COSTO BIGLIETTO:

INTERO: € 15.00

RIDOTTO under 30, over 65 e convenzionati: € 12.00

Parcheggio gratuito

Servizio Navetta Polibus che vi consentirà di raggiungere il Nest da Piazza Giovanni Bovio/stazione Metro Università. Il servizio è gratuito e comprensivo di viaggio andata e ritorno. Info e prenotazioni (via whatsapp) al 3208681011