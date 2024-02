Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha presieduto oggi nel comune di Vallo della Lucania una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, parte di un programma di incontri che vedrà il comitato riunirsi in forma itinerante nei diversi comuni della provincia.

Nel corso della riunione, organizzata anche a seguito di un certo numero di furti in abitazione che ha interessato la zona, è stata prevista un’intensificazione dei servizi di controllo coordinato, orientando le risorse territoriali delle Forze di Polizia nei luoghi e negli orari più esposti a rischio. In tale direzione, è stata immediatamente attivata, d’intesa tra Arma dei Carabinieri e Prefettura, una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) specializzata nel controllo del territorio e nel contrasto di forme organizzate di criminalità predatoria. La squadra sarà operativa in particolare nell’area meridionale del Cilento.

È stata anche richiamata l’attenzione dei Sindaci sulla possibilità di sottoscrivere il “Protocollo d’Intesa per l’istituzione del controllo del vicinato” per rafforzare la collaborazione con i cittadini, chiamati ad orientare il loro impegno in compiti di osservazione e segnalazione alle Forze di Polizia. Al riguardo è stato affrontato e sollecitato anche il tema della videosorveglianza, da programmare in ambiti sovracomunali, posizionando i lettori di targa lungo le vie di accesso ai territori, da collegare in rete con le centrali operative delle Forze di Polizia e con le banche dati del Ministero dell’Interno.

«Abbiamo dato una risposta immediata. Riunire il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul territorio è servito a dare un importante segnale di presenza e di vicinanza dello Stato. C’è necessità di fare squadra, la cooperazione tra le istituzioni statali e gli amministratori locali è fondamentale in una logica di sicurezza integrata», ha commentato il prefetto a margine dell’incontro.

Oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, erano presenti anche i sindaci dei comuni cilentani di Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laurino, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, Stella Cilento, Stio Cilento, Vallo della Lucania.