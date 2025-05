Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esiste un'infinità di rose e altrettanti nomi per distinguerle. Abraham Darby, Aimèe Vibert, Alain Blanchard, Alba Amelia, Albertine, Alexandra Renaissance, Alfred de Dalmas, Alister Stella Grey, Ambre Queen, Anna Vena, Aphrodite… tanto per citarne soltanto alcuni fra quelli registrati, con cui questi fiori vengono chiamati. Ma una nuova rosa ha recentemente ricevuto un nome davvero importante. La Royal Society of Wales (Rhs) ha dedicato una rosa, creata da Harness Roses, alla principessa del Galles, per celebrare il potere curativo della natura di cui Kate ha parlato così spesso negli ultimi mesi. Sembra che 'Catherine's Rose', con i suoi delicati fiori corallo, abbia un profumo intenso con sentori di lokum e mango. I fondi ricavati dalla sua vendita saranno devoluti a una causa molto cara a Kate: contribuiranno infatti a realizzare un programma di formazione per team medici della Royal Marsden Cancer Charity in tutto il Regno Unito. Il programma specialistico contribuirà inoltre a garantire che i pazienti che necessitano di un supporto intensivo lo ricevano, in modo che possano vivere una vita migliore con e dopo il cancro. "Oltre a sostenere l'incredibile lavoro del Royal Marsden, Catherine's Rose sensibilizzerà l'opinione pubblica su come la natura e il giardinaggio possano contribuire alla guarigione", ha affermato Clare Matterson, direttore generale della Rhs. "Conosciamo l'importanza di questo messaggio, perché ogni giorno vediamo quanto l'accesso alla natura e lo stare all'aria aperta siano vitali per la nostra salute e felicità. Harkness Roses ha fatto un lavoro meraviglioso coltivando questa rosa spettacolare che porterà tanta gioia a tutti i giardinieri del nostro Paese". Philip Harkness, amministratore delegato di Harkness Roses, ha aggiunto di essere "lieto" che la Rhs abbia scelto di intitolare questa nuova creazione alla principessa del Galles e ha affermato che è stato un "privilegio" essere coinvolto nel progetto. Sia Kate Middleton che suo marito, il principe William, sono sostenitori del centro oncologico specializzato del Royal Marsden, e l'amministratore delegato dell'Nhs Foundation Trust, Cally Palmer, si è detta "molto grata" alla principessa "per aver avviato questa iniziativa e per i benefici che porterà ai malati di cancro di tutto il mondo". Tuttavia, i fan reali dovranno affrettarsi ad assicurarsi la Rosa di Kate: quest'anno ne saranno disponibili solo 15.000 esemplari, mentre altri ne arriverranno soltanto nel 2026. Questo fiore speciale sarà senza dubbio piantato nei giardini più belli d'Inghilterra: potremmo forse vederlo spuntare dalla bordura erbacea lunga 156 metri di Buckingham Palace? Chissà. Nel frattempo una cosa è certa: per una volta il Regno Unito contraddice il suo poeta più rappresentativo, William Shakespeare, secondo cui, se una rosa si chiama Carla o Caterina, o ha qualsiasi altro nome, "avrebbe comunque lo stesso dolce profumo". —internazionale/[email protected] (Web Info)

