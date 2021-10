Una mostra di poesie per presentare “Versi immersi” di Graziella Di Grezia

Condividi

Sabato 9 ottobre 2021 dalle 17:00 alle 20:00 e domenica 10:00 ottobre dalle 10:00 alle 12:00 si terrà la mostra di poesie per presentare Versi immersi di Graziella Di Grezia presso l’Università Irpina del Tempo Libero ad Avellino in via Olindo Preziosi, 8.

Versi Immersi è una raccolta di poesie scritta durante il periodo della pandemia e che purtroppo per motivi inerenti l’emergenza sanitaria non era stato ancora presentato ufficialmente al pubblico.

Nell’attesa la scrittrice ha sperimentato l’effetto positivo che hanno avuto sui lettori alcune sue poesie incorniciate e appese all’interno di una sala d’attesa. Da qui l’idea di organizzare una mostra di poesie tratte dalla raccolta in occasione della prima presentazione ufficiale che si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre presso l’Università Irpina del Tempo Libero.

Durante l’evento alcune poesie saranno protagoniste dell’esibizione di Pianoterraduo con la partecipazione straordinaria del flautista Filippo Staiano docente del Conservatorio di Napoli.

L’evento, organizzato nel rispetto delle normative anti-Covid, ha come partner l’Accademia dei Dogliosi di Avellino, l’Associazione Pabulum, Graus Editore e l’Università Irpina del Tempo Libero.

